Vila do Porto foi o único município dos Açores a mudar do PSD para o PS

“Julgo que as pessoas perceberam bem a nossa mensagem, a necessidade de integração de políticas que tenham as pessoas no centro da nossa ação governativa, olhando para a economia, para as questões sociais, ambientais, da habitação, da educação…”, adiantou, em declarações à Lusa, a cabeça de lista da candidatura socialista.

De acordo com dados finais do Ministério da Administração Interna, o PS venceu as eleições à Câmara Municipal de Vila do Porto, o único município da ilha de Santa Maria, com 57,20% dos votos, elegendo três mandatos, mais um do que o PSD, cuja candidatura, liderada por Mário Reis, obteve 34,59% dos votos.

Concorriam ainda à presidência do município Pedro Amaral, pelo BE, que ficou em terceiro lugar com 4,14% dos votos, e Dulce Correia, pela CDU, que obteve 1,06%.

Há 12 anos que Vila do Porto era gerida pelo PSD, mas o presidente da autarquia, Carlos Rodrigues, não se recandidatava à câmara por limite de mandatos.

Bárbara Chaves, 44 anos, licenciada em Engenharia do Ambiente, é deputada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores desde 2008 e foi membro da Assembleia Municipal de Vila do Porto entre 2005 e 2009.

Segundo a nova presidente do município de Vila do Porto, a candidatura socialista conseguiu reunir “muitas pessoas de áreas diferentes que foram trazendo para dentro deste projeto as suas vivências, a sua maneira de estar, de ser, as suas experiências profissionais e pessoais”.

Bárbara Chaves considerou, por outro lado, que havia um “desgaste notório” do PSD, que liderava o município há três mandatos, salientando que “o atual presidente de câmara foi candidato à assembleia municipal e não venceu as eleições”.

“Sentíamos na rua uma grande vontade de mudança. Era claro. Todas as pessoas nos falavam que era preciso uma lufada de ar fresco no município, novas ideias, novos projetos”, apontou.

Em 2017, o PSD obteve 68,43% dos votos, tendo conquistado quatro mandatos na Câmara Municipal de Vila do Porto, com o PS a eleger apenas um vereador, com 23,47% dos votos.