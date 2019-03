Vila das Capelas promove este domingo o 1º Corso Carnavalesco

A autarquia lançou o desafio à comunidade local, escolas, associações e demais forças vivas naquele que é o 1.º Corso Carnavalesco da Vila das Capelas, com o intuito de agregar a comunidade numa festividade para todas as idades.



O desfile vai contar com a participação das escolas locais, da creche e do centro de dia da Casa de Povo de Capelas, a par de outras associações e instituições da vila e pretende, também envolver a comunidade, em grupos ou individualmente. O tema do cortejo é livre, podendo os participantes dar largas à imaginação em prol do espírito da época e da boa disposição.

O cortejo está agendado para as 15 horas percorrendo algumas artérias da Vila e terminando junto ao Jardim Artur Amorim da Câmara onde, no final do desfile, serão distribuídas malassadas a todos os participantes envolvidos no cortejo.