VII Convenção Regional do Bloco de Esquerda Açores a 5 de junho

De acordo com nota, no âmbito do processo da convenção, numa altura em que já terminou o prazo para entrega de Moções de Orientação Global, documento que define a estratégia política a seguir pelo partido, deu entrada a moção "Combater as desigualdades, construir o caminho à esquerda", cujo primeiro subscritor é o atual coordenador regional do partido, António Lima.



A sessão de encerramento tem lugar às 17h30 e conta com a presença da coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins.