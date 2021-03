Vice do Governo da Madeira disponível para candidatura PSD no Funchal

“Neste momento, essa decisão ainda não está tomada”, declarou Pedro Calado aos jornalistas à margem da visita que efetuou a obras no recinto desportivo da escola do Galeão, na freguesia de São Roque, no concelho do Funchal.

Pedro Calado, que tutela a área das Finanças no Governo da Madeira, tem experiência autárquica, porque foi vice-presidente na cãmara do Funchal na altura da governação do PSD presidida por Miguel Albuquerque, que hoje lidera o executivo regional.

“Se o partido assim o entender e se for o melhor para a região e o melhor para a cidade do Funchal, não tenho qualquer problema em encarar isso como um desafio positivo quer para a Câmara, quer para a população”, enfatizou.

Pedro Calado salientou que “a seu tempo” o PSD vai tomar as decisões nesta matéria.

Contudo, acrescentou, “ainda há muito caminho para percorrer e as eleições ainda nem sequer foram marcadas”.

A direção nacional do PSD apresentou no dia 03 de março uma lista com 101 nomes homologados pela Comissão Política Nacional do partido como candidatos a presidentes de outras tantas câmaras nas próximas autárquicas, 77 dos quais são atualmente os presidentes em exercício nas respetivas autarquias.

Da lista constavam, na Região Autónoma da Madeira, os nomes de Pedro Coelho (Câmara de Lobos) e Carlos Teles (Calheta).

Também incluía Idalino Vasconcelos, atual presidente da autarquia da ilha do Porto Santo, um nome ainda não confirmado pelo PSD/Madeira.

O Presidente da República ainda não marcou a data das eleições autárquicas.

Nas últimas autárquicas, o PSD/Madeira apresentou como cabeça de lista no Funchal a então secretária dos Assuntos Sociais do Governo Regional, Rubina Leal, que não conseguiu reconquistar a presidência da Câmara que havia perdido quatro anos antes para a coligação Mudança, composta por seis partidos (PS, BE, PND, MPT, PTP, PAN) e encabeçada pelo independente Paulo Cafôfo.

Há quatro anos, Cafôfo voltou a ganhar liderando a coligação Confiança (PS, BE, PDR e Nós, Cidadãos!), que obteve 42,05% dos votos, enquanto o PSD conseguiu 32%.

Este autarca renunciou ao cargo quando decidiu candidatar-se à liderança do PS/Madeira e foi substituído pelo seu vice-presidente, Miguel Silva Gouveia.

Miguel Silva Gouveia já foi indicado como o candidato dos socialistas à presidência da Câmara do Funchal nas próximas autárquicas.

Nas autárquicas de 2017, o PSD/Madeira, que no tempo da liderança de Alberto João Jardim chegou a governar todos os municípios da região, conquistou três câmaras: Câmara de Lobos, Calheta e Porto Santo.

Em S. Vicente e Ribeira Brava venceram movimentos de cidadãos.

O Juntos Pelo Povo (JPP) governa o concelho de Santa Cruz e o CDS-PP o de Santana, enquanto o PS venceu em Machico, Porto Moniz e Ponta do Sol, o único município na Madeira governado por uma mulher.