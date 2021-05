Vencedor da 5ª edição do OPJ Lagoa conhecido dia 18 maio

Segundo nota, a ocasião coincide com a celebração do Dia Internacional dos Museus que será assinalado no Museu de Lagoa-Açores com várias atividades, sendo uma delas a apresentação do aplicativo do vídeo guia, que foi o projeto vencedor da edição de 2020.

A cerimónia de divulgação do vencedor acontecerá em regime misto, sendo a componente presencial feita a partir do salão nobre do Convento de Santo António, com a presença do presidente da Assembleia Municipal, da presidente da Câmara Municipal de Lagoa, acompanhada de membros do executivo camarário, representantes das juntas de freguesia e dos estabelecimentos de ensino que, através de videochamada, ligar-se-ão aos jovens proponentes dos 18 projetos finalistas, dando a conhecer o vencedor da edição deste ano.





O evento decorrerá via online e será transmitido em direto nas redes sociais do município.





A presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto, enaltece que, “nestes novos tempos marcados pela incerteza, pela instabilidade, pela obrigatoriedade de um distanciamento social e afetivo, o OPJ teve de se reinventar, redefinindo toda a sua atuação, incluindo a cerimónia de divulgação do vencedor”.