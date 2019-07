Vaticano anuncia canonização do português frei Bartolomeu dos Mártires

As mais lidas

Foi arcebispo de Braga entre 1559 e 1582, tendo tido uma participação importante no Concílio de Trento, como um elemento destacado da ala renovadora da Igreja de então.

Bartolomeu dos Mártires (nascido Bartolomeu Fernandes) nasceu em Lisboa a 03 de maio de 1514 e faleceu em Viana do Castelo a 16 de julho de 1590.

O Arcebispo Primaz de Braga, Jorge Ortiga, entregou a 05 de Fevereiro de 2015 ao papa Francisco um dossier sobre a vida do antigo arcebispo de Braga, formulando o pedido de canonização equipolente (dispensa do milagre).

Segundo a Arquidiocese, a 20 de Janeiro, o papa Francisco, em audiência à Congregação para a Causa dos Santos, “tinha concedido a autorização necessária à dispensa do milagre formalmente demonstrado para a declaração de santidade do beato Bartolomeu dos Mártires”.

Francisco “alargou à Igreja Universal o culto litúrgico em honra do beato Bartolomeu dos Mártires, da Ordem dos Frades Pregadores, do Arcebispado de Braga”.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok