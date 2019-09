Vasco Ribeiro escapa à onda de eliminações de surfistas portugueses nos Açores

O surfista Vasco Ribeiro foi o único português a avançar hoje para a segunda ronda do Azores Airlines Pro, campeonato do circuito de qualificação da World Surf League (WSL) que decorre na Praia de Santa Bárbara, na Ribeira Grande.

Vasco Ribeiro ficou na segunda posição da bateria 24 (ronda 1), com uma pontuação total de 12,67 pontos, abaixo do costa-riquenho Noe Mar McGonagle (12,83) e acima de outros dois portugueses, Miguel Blanco (9,60) e Francisco Carrasco (5,00), seguindo em frente na prova.

Além de Blanco e Carrasco, neste segundo dia de competição na ilha de São Miguel, nos Açores, ficaram ainda pelo caminho Frederico Magalhães, Eduardo Fernandes, Pedro Coelho, Henrique Pyrrait e Luís Perloiro, todos eliminados na primeira ronda. Na véspera, também na ronda 1, já tinham caído os luso-brasileiros Halley Batista e Pedro Henrique.

Foram ainda realizadas quatro baterias da ronda dois, com mais dois surfistas portugueses a serem eliminados. Sidney Guimarães (8,87 pontos), que na terça-feira se tinha qualificado, e Peter Healion (6,03), um dos 'wild cards' açorianos que, por via dessa condição, entrou diretamente para a segunda ronda, ficaram, respetivamente, nos terceiro e quarto lugares da primeira bateria da segunda ronda.

Falta ainda entrarem na água Frederico Morais, o surfista luso com melhor 'ranking' no circuito de qualificação, que vai competir no 'heat' 6, e o outro 'wild card' local, Jácome Correia (bateria 7).

Assim, do contingente de 15 surfistas portugueses nesta prova, restam agora quatro: 'Kikas', Jácome Correia, Vasco Ribeiro ('heat' 23) e Afonso Antunes (bateria 12).

A próxima chamada do Azores Airlines Pro (6.000 pontos) está marcada para as 07:45 locais (08:45 em Lisboa) de quinta-feira.