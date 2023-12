Vasco Matos salienta ‘fome de vencer’ da equipa

O treinador dos encarnados de Ponta Delgada deu os parabéns aos seus jogadores após a vitória difícil frente ao Tondela.



“Aos que jogaram mais, aos que não jogaram, e aos que entraram... esta vitória é do grupo, é de enaltecer o espírito que temos vindo a construir desde o início”, destacou.



Com consciência da dificuldade do campeonato, Vasco Matos frisou que “só um grupo muito determinado conseguiria levar daqui os três pontos”.

Mesmo estando a perder por duas vezes, “a equipa nunca deixou de acreditar”.



“Se formos acompanhar aquilo que tem sido a trajetória do Santa Clara ao longo deste ano, reparamos que é uma equipa que não desiste de nada”, destacou o treinador.

Não descurando a importância dos momentos de bola parada no jogo, que resultaram nos golos do Santa Clara em Tondela, o treinador destacou outros momentos do encontro.

“Acho que podíamos ter feito um ou outro golo de bola corrida, porque a equipa esteve muito bem nesse momento também. Obviamente que as bolas paradas são momentos que nós trabalhamos. Todos sabemos que são momentos importantes do jogo, a equipa está muito focada nisso”, disse.



Segundo o treinador, “a equipa continua com muita fome de ganhar”, essencial para continuar a somar vitórias.



“Obviamente que aquilo que temos feito até agora nos deixa extremamente felizes e orgulhosos, mas temos que ter consciência de que não podemos parar, temos de continuar e amanhã tem de ser melhor do que hoje”.