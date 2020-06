Vasco Cordeiro prossegue ronda de contactos em todas as ilhas da Região

Essa deslocação de Vasco Cordeiro à ilha Terceira insere-se, assim, num conjunto de reuniões e visitas que decorreram nas últimas semanas em áreas como a educação, as pescas, a agricultura, o turismo, a economia e o emprego, na sequência do levantamento gradual e progressivo das restrições implementadas no âmbito do combate à pandemia de Covid-19, indica nota do Governo dos Açores.

Na quarta e quinta-feira, o presidente do executivo esloca-se às Flores e ao Corvo, onde, entre outras iniciativas, reunirá com os presidentes das Câmaras Municipais das duas ilhas, visitando, nas Flores, as obras do Porto das Poças e de construção da proteção de emergência do terrapleno do Porto das Lajes, destruído pelo furacão Lorenzo no final de outubro.

Vasco Cordeiro desloca-se depois às restantes ilhas da Região, onde prosseguirá esta ronda de contactos e de visitas.