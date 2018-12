Vasco Cordeiro participa na reunião da Comissão Bilateral Permanente

Segundo nota do executivo, entre os vários pontos da agenda desta reunião consta a análise das matérias relativas ao processo da Base das Lajes, nomeadamente ao nível ambiental, laboral e das infraestruturas.

Além disso, será feito um ponto de situação da cooperação com os Açores em vários domínios, ao abrigo do Acordo de Cooperação e Defesa assinado entre Portugal e os Estados Unidos da América.

A reunião de terça-feira será a nona em que participa o Presidente do Governo dos Açores, desde que, no final de 2012, os Estados Unidos da América anunciaram a redução do seu contingente militar e civil na base aérea da ilha Terceira.

A última reunião da Comissão Bilateral Permanente, instituída no âmbito do Acordo de Cooperação e Defesa, decorreu em Washington, no final de maio.