Vasco Cordeiro felicita União Sportiva pela conquista da Taça Federação da Liga Feminina

“Nesta competição, que juntou grandes equipas nacionais, a formação do União Sportiva demonstrou, uma vez mais, que já obteve, por mérito próprio, um lugar de destaque entre os grandes nomes do basquetebol em Portugal, um estatuto que, naturalmente, orgulha a Região Autónoma dos Açores e prestigia o desporto açoriano”, sublinhou Vasco Cordeiro, citado em nota de imprensa.



Na sua mensagem de felicitações, o Presidente do Governo manifestou-se ainda convicto que esta vitória na Taça Federação da Liga Feminina, competição que decorreu este fim-de-semana em Coimbra, “constituirá uma motivação acrescida para os importantes desafios desportivos” do União Sportiva no futuro.