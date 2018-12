Vasco Cordeiro elogia decisão de sediar Agência Espacial Portuguesa em Santa Maria

O Presidente do Governo dos Açores considerou que a decisão de sediar a Agência Espacial Portuguesa Portugal Espaço na ilha de Santa Maria, revela lucidez quanto à importância que os Açores assumem para o país nesta aposta no Espaço mas tem também um profundo significado político que não pode deixar de ser realçado.

Segundo disse Vasco Cordeiro, em nota de imprensa, esta decisão é também um "sinal político de grande relevância por aquilo que significa de união de esforços, em prol de um objetivo de vanguarda que é também nacional de aposta prática e concreta na descentralização de estruturas e entidades que, por si só, contribuem para reforçar a unidade do país na diversidade das suas parcelas".



O Presidente do executivo referiu trata-se de um passo que "a juntar aos que já foram dados nesse domínio e aos outros que, certamente, a partir daqui serão dados na concretização prática de afetação de meios e recursos à sede da Agência Espacial Portuguesa, permitirá concluir que estamos num bom rumo e no caminho certo”.

“Estão de parabéns o Governo da República, os Açores e, de forma especial, a ilha de Santa Maria por esta aposta que, a cada dia que passa, ganha todas as condições para ser uma aposta de sucesso”, frisou o Presidente do Executivo Açoriano.