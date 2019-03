Vasco Cordeiro e embaixador polaco debateram cultura, turismo e UE

O "contacto mútuo permitiu tratar de assuntos que ligam os Açores e a Polónia", sublinhou Vasco Cordeiro à agência Lusa, falando no final da reunião tida em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

No que refere ao turismo polaco no arquipélago português, há a vontade do executivo açoriano de "fortalecer e ampliar" os números, destacando, quer Vasco Cordeiro quer Jacek Junosza Kisielewski, a presença de uma comitiva polaca em abril no festival de música Tremor, que decorrerá na ilha de São Miguel.

"Temos muitos turistas da Polónia a visitar a região" e, nesse sentido, "desenvolver uma cooperação cultural" é algo desejável, tendo como ponto de partida o Tremor, contou por seu turno o embaixador polaco.

Jacek Junosza Kisielewski permanecerá em São Miguel nos próximos dias recebendo na terça-feira a chegada de um veleiro com turistas do seu país.

O próximo quadro comunitário de apoio e o 'Brexit' mereceram também "trocas de impressões" entre os dois responsáveis políticos hoje reunidos nos Açores.