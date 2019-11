Vasco Cordeiro diz que PS é referencial de confiança nos Açores

O líder do PS/Açores e presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, disse esta terça-feira que os socialistas são o "referencial" de confiança na região, assumindo com "serenidade" o seu papel na governação regional e na Assembleia Legislativa.

Falando na ilha das Flores, em jornadas parlamentares do PS, e numa intervenção transmitida pelo Facebook do partido, Vasco Cordeiro destacou a "tranquilidade, serenidade e confiança com que o PS assume a sua função e o seu papel de debater" as propostas para o Plano e Orçamento da região para 2020.

E advogou: "Hoje, nos Açores, o PS afirma-se e assume-se plenamente como referencial de segurança, estabilidade e confiança".

O Plano e Orçamento para 2020 poderá, acrescentou ainda, incorporar "toda e qualquer proposta" de partidos da oposição desde que estas não desvirtuem os "compromissos" assumidos pelo executivo.

"Cá estamos e cá estaremos para analisá-las, para fortalecê-las, porventura", prosseguiu.

O PS tem, neste campo, "um crédito e um património muito claro e concreto", defende Vasco Cordeiro: "Nunca nesta legislatura, e não só, houve apenas propostas do PS (...), há abertura para aprovar proposta de outros partidos".

O Plano e Orçamento para 2019, por exemplo, foi viabilizado com os votos favoráveis do PCP e do CDS-PP, tendo ambos os partidos apresentados propostas que viriam a ser viabilizadas pela maioria absoluta do PS no hemiciclo açoriano.

O Orçamento dos Açores para 2020, entregue recentemente na Assembleia Legislativa da Região, tem um valor global de 1.812 milhões de euros, dos quais 207 milhões dizem respeito a operações extraorçamentais e 558 milhões de euros são adjudicados às despesas do Plano de Investimentos.

Contemplando um investimento público de 816,4 milhões de euros (558 milhões da responsabilidade direta do Governo Regional), o Plano prevê para 2020 um crescimento do investimento total de cerca de 51 milhões euros e um aumento no investimento direto no valor de 44,8 milhões de euros, na comparação com 2019.