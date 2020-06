Vasco Cordeiro dedica o dia a contactos na ilha do Corvo

Vasco Cordeiro reuniu-se com o presidente da Câmara Municipal do Corvo, José Silva, um encontro que serviu, sobretudo, para uma troca de impressões “em relação ao futuro” desta ilha, que foi uma das três que não registou qualquer caso de infeção pelo novo coronavírus.



“Foi uma reunião muito útil para aferirmos o que se torna necessário fazer, num clima de mobilização e de união, para vencermos, da mesma forma que ultrapassamos a primeira fase de combate à pandemia, o desafio da economia, da criação de emprego e de criação de riqueza”, adiantou o presidente do Governo, citado em nota.



Recordando que o Corvo foi uma das primeiras ilhas a iniciar o processo de desconfinamento, em conjunto com as Flores e Santa Maria, Vasco Cordeiro sublinhou que os contactos que está a efetuar em todas as ilhas pretendem contribuir para a “retoma, com confiança, do trajeto económico e de desenvolvimento” que a Região vinha encetando e que foi interrompido pela pandemia de Covid-19.



Nas últimas semanas, Vasco Cordeiro iniciou, na ilha de São Miguel, um conjunto alargado de visitas e reuniões em áreas como a educação, as pescas, a agricultura, o turismo, a economia e o emprego.



Na terça-feira, o Presidente do Governo deslocou-se à ilha Terceira, onde se reuniu com os presidentes das Câmaras Municipais de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória, visitando, na quinta-feira, a ilha das Flores.



Vasco Cordeiro desloca-se, depois, às restantes ilhas da Região, onde prosseguirá esta ronda de contactos e de visitas.