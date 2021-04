Variante identificada no Reino Unido predomina nos Estados Unidos

“As nossas últimas estimativas indicam que a variante B.1.1.7 é agora a variante [do vírus] mais comum que circula nos Estados Unidos”, afirmou a diretora do CDC (sigla em inglês do Centro de Controlo), Rochelle Walensky, em conferência de imprensa na Casa Branca.

Todos os estados do país já registaram casos daquela mutação e o número de contágios confirmados dessa variante supera os 16.000, de acordo com o CDC.

Além disso, os Estados Unidos contabilizaram pelo menos 386 infeções da variante da África do Sul, presente em 36 dos estados e territórios do país, e 356 da mutação identificada no Brasil, que se encontra em 25 dessas regiões, segundo a mesma fonte.

Os especialistas detetaram também mutações regionais do vírus, entre elas uma californiana e outra nova-iorquina, apesar de o CDC não ter oferecido até agora dados sobre quantas infeções estão relacionadas com essas variantes.

A Florida é o estado com o maior número de casos confirmados da variante do Reino Unido, com pelo menos 3.192, seguida pelo Michigan (1.649), onde as hospitalizações devido à covid-19 triplicaram no último mês.

Em relação à variante detetada pela primeira vez na Amazónia brasileira, que é também muito mais contagiosa, a Florida volta a liderar a lista de infeções e a Carolina do Sul é o estado com mais infeções confirmadas da variante da África do Sul.

A velocidade da vacinação, com uma média de três milhões de doses administradas por dia, tem feito com que muitos baixem a guarda no país, mas as autoridades sanitárias pedem a manutenção das medidas restritivas, porque o país está à beira de uma quarta vaga de contágios.