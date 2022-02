"Vacinação deve contar na definição de novas restrições"

Questionado pelos jornalistas sobre novas medidas de controlo da pandemia da Covid-19 devido ao aumento de casos nos Açores na última semana, Bolieiro destacou que o “excelente ritmo da vacinação” terá de ser “considerado” na implementação das “medidas restritivas”.

“[O processo de vacinação] tem obviamente de ser tido em conta para as medidas de controlo da propagação da doença que tem, sobretudo, a ver, na nossa opinião, com o controlo do risco da saúde pública e da saúde individual”, afirmou o governante (PSD/CDS-PP/PPM), em Ponta Delgada, após uma reunião com a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).

Foi revelado que os concelhos de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória, na Terceira, e o de Ponta Delgada, em São Miguel, Açores, estão com “alto risco” de infeção pelo novo coronavírus, segundo informação da Autoridade de Saúde.

O primeiro vice-presidente da AHRESP, Carlos Moura, revelou ter solicitado um “alargamento” dos horários dos restaurantes ao presidente do Governo dos Açores.

“Depende também da intensidade da situação em cada ilha, que são situações diferentes, mas talvez possa haver aqui um certo alargamento do funcionamento dos estabelecimentos que para nós é absolutamente desejável”, afirmou.

José Manuel Bolieiro disse ter tomado “boa nota” da sugestão da AHRESP.

“Veremos o que o conselho do Governo terá no fim do dia para apresentar. A responsabilidade do governo é fazer o equilíbrio entre aquelas que são as preocupações do controlo epidemiológica e aquelas que são as necessidades” económicas, disse.

Segundo as medidas em vigor nos Açores, nos concelhos de alto risco, os cafés têm de encerrar às 20h30, os restaurantes às 22h00 e a circulação pedonal, automóvel ou similar na via pública fica proibida entre as 23h00 e as 05h00.