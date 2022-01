Vacinação completa mantém-se nos 85% com mais de 8,8 milhões imunizados

Segundo o relatório semanal da DGS, com pelo menos uma dose estão agora quase nove milhões de pessoas, o equivalente a 87% da população, valor percentual que também se manteve inalterado na última semana.

Por grupos etários, 85% (528.704 pessoas) dos jovens entre 12 e os 17 anos têm a vacinação completa contra o coronavírus e 89% (553.084) já receberam pelo menos uma dose da vacina.

Na faixa etária entre os 18 e os 24 anos, 88% (689.031) já completaram o processo vacinal e 92% (717.764) já tomaram a primeira dose, indica o relatório da DGS, que avança ainda que 100% dos idosos dos grupos etários dos 65 a 79 anos e dos com mais de 80 anos já estão totalmente vacinados, o que representa um total de mais de 2,3 milhões de pessoas.

O ritmo mais baixo de inoculações é também visível na cobertura vacinal por regiões, continuando o Norte a liderar com 88% da população totalmente vacinada, seguida de perto pelo Centro e Alentejo, ambas com 87%.

Com 83% de vacinação completa dos residentes estão Lisboa e Vale do Tejo, os Açores e a Madeira, com o Algarve a atingir os 80%, mas ainda a ser a região do país com a mais baixa cobertura vacinal da população.

Desde o início da vacinação, a 27 de dezembro de 2020, Portugal já recebeu mais de 20,8 milhões de vacinas contra a covid-19, tendo sido distribuídas pelos postos de vacinação do continente e pelas regiões autónomas cerca de 16,4 milhões.

Depois de o país ter atingido a meta de 85% da população totalmente vacinada, o que aconteceu a 09 de outubro, está a decorrer a administração da terceira dose da vacina contra a Covid-19, com prioridade aos idosos com 80 e mais anos e utentes de lares e de cuidados continuados e abrangendo, nesta fase, as pessoas com 65 ou mais anos.

Na segunda-feira, iniciou-se a administração em simultâneo das vacinas contra a gripe e a Covid-19 em Portugal continental, com a DGS a prever vacinar cerca de dois milhões de pessoas nessa modalidade.