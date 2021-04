USISM reforça resposta nos centros de vacinação em São Miguel

De acordo com comunicado da USISM, para tal a atividade assistencial nas Unidades de Saúde será reduzida, mas os serviços serão organizados para assegurar a saúde infantil, saúde materna (em situação prioritária), salas de tratamento e injetáveis, o SAC - Serviço de Atendimento Complementar do Centro de Saúde de Ponta Delgada, cuidados domiciliários, cuidados paliativos, de reabilitação, Unidades Básicas de Urgência e Unidades de Cuidados Continuados Integrados.





Os pedidos de receituário devem ser enviados via email (https://usism.pt/wp/servicos/pedidos-de-receituario/).





A USISM diz, ainda que no âmbito da atividade Covid-19 irão manter as colheitas de rastreios nos seis concelhos, as colheitas nos domicílios, aeroporto, Linha Vigilância Ativa e Linha Investigação Epidemiológica.





A USISM pretende abrir o Centro de Vacinação na Ribeira Grande com capacidade para cerca de 200 utentes por dia de segunda a sábado, aumentar a capacidade de resposta no Centro de Vacinação das Portas do Mar, de 300 para 450 inoculações por dia e abrir esse centro ao domingo para utentes com mais de 60 anos e sem patologias.





É objetivo também abrir ao sábado os centros na Povoação, Nordeste, Vila Franca do Campo e Ribeira Grande à vacinação de utentes com 60 e mais anos sem patologias, bem como continuar com a vacinação nos domicílios nos seis concelhos, iniciar a segunda fase da vacinação de utentes com patologias e iniciar a vacinação dos utentes com 60 e mais anos sem patologias.





Este reforço é feito em articulação com o HDES na vacinação de doentes com neoplasias e com as Forças Armadas para apoio na vacinação de utentes da segunda fase sem patologias.





Estão alocados à vacinação cerca de 150 profissionais da saúde, por dia.





Saliente-se que o Centro de Vacinação Covid-19 da Ribeira Grande está localizado no Pavilhão Fernando Monteiro, o Centro de Vacinação Covid-19 de Vila Franca do Campo no Centro Cultural. Na Povoação o centro de vacinação é no respetivo Centro de Saúde e no Nordeste as equipas de vacinação deslocar-se-ão a cada freguesia.





A USISM adianta que já foram vacinados utentes e trabalhadores de todas as estruturas residenciais para idosos, Lares de Idosos, Santas Casas da Misericórdia e Casas de Saúde, Centros de Atividades Ocupacionais, Equipas de Apoio ao Domicílio, Associação Machado Joseph, Associação Alzheimer Açores, Associação de Pais e Amigos de Crianças Deficientes do Arquipélago dos Açores, bombeiros, forças de segurança, profissionais de saúde do setor privado, agentes das comarcas, serviços de apoio ao domicílio, cuidadores informais, utentes com mais de 75 anos e utentes com mais de 50 anos com as patologias prioritárias da 1ª Fase do Plano Regional de Vacinação contra a Covid-19, num total de 21.855 com a primeira dose e 9.078 com a segunda dose.