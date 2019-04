"USISM alerta para falso rastreio auditivo"

Nesta edição, o destaque fotográfico é "Canadianos querem Casa de Belém para turismo".



"Número de vacas leiteiras sobe 7,9% em quatro anos", "Vila Franca do Campo vai abrir loja do munícipe", "Aumentam casos de 'bullying' denunciados à APAV" e "BEL vai cortar um cêntimo no preço do leite pago à lavoura" são outros títulos da Primeira Página.



"João Medeiros ficou às portas do top 10 na Taça Nacional" é a chamada de Desporto.