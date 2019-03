USénior de Ponta Delgada organiza palestra sobre a importância dos provérbios

As mais lidas

Saliente-se que Rui Soares é presidente da Direção da AIP- IAP e do Clube UNESCO de Paremiologia-Tavira (CUP-T).

A Universidade Sénior de Ponta Delgada, realiza, amanhã, dia 7 de março, pelas 18 horas, na biblioteca Natália Almeida, a palestra intitulada: “Os provérbios como agentes facilitadores da comunicação intergeracional”, com o orador convidado Rui Soares.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok