Universidade dos Açores com 77 vagas sobrantes

A Universidade dos Açores tem ainda 77 vagas disponíveis em oito cursos para alunos que pretendam ingressar no Ensino Superior, segundo os dados divulgados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

De acordo com a mesma fonte, foram colocados na segunda fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior 65 estudantes em 13 cursos da Universidade dos Açores. O curso de Comunicação e Relações Públicas foi o que teve mais alunos colocados (13), seguido de Gestão e Biologia (cada um com 7), e Sociologia (6).

Nesta segunda fase, onde havia 136 vagas, houve ainda quatro vagas libertadas por recolocação e duas vagas adicionais.

As vagas sobrantes podem ser agora disponibilizadas para a terceira fase do concurso ou reverter para os concursos especiais e para os concursos de mudança de instituição/curso.

Existem ainda vagas nos cursos de Economia (15), Natureza e Património (13), Ciências Farmacêuticas - Preparatórios (12), Informática (10), Ciências de Engenharia e Ciências Agrárias (com 9 vagas cada um), Proteção Civil e Gestão de Riscos (6) e Gestão (3).

No todo nacional, no conjunto da primeira e segunda fases já ingressaram no ensino superior público, através do concurso nacional de acesso este ano, 50 767 novos estudantes. Na primeira fase já tinham sido colocados 49 462 estudantes, dos quais se matricularam 44 648 (90%). E na segunda fase foram agora colocados 8190 estudantes, 76% dos quais nas três primeiras opções. Na sequência dos resultados da segunda fase, estão ainda disponíveis 3936 vagas nas instituições de Ensino Superior portuguesas.

A candidatura à terceira fase do concurso deve ser apresentada entre 22 a 25 de setembro através do sistema online, no sítio da Internet da DGES (https://www.dges.gov.pt).