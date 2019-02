Universidade de Massachusetts Lowell tem interesse em ser parceira do AIR Centre

A Universidade de Massachusetts Lowell tem interesse em se associar ao AIR Centre, segundo disse o secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia, adiantando em nota do Gacs, que nesse sentido haverá “ a possibilidade de uma visita, em junho, de uma comitiva desta instituição norte-americana aos Açores com o propósito de conhecer o sistema científico regional, o trabalho [de investigação] que se faz cá e encontrar novas parcerias”.

Gui Menezes, que falava aos jornalistas no regresso de uma deslocação de dois dias aos EUA, fez um balanço “muito positivo” desta visita de trabalho, que incluiu reuniões e apresentações no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), que já é parceiro do AIR Centre, e na Universidade de Massachusetts Lowell.





“Tivemos a oportunidade de visitar vários departamentos e vários centros de investigação do MIT nas áreas do Clima, da Atmosfera, do Espaço e dos Oceanos”, disse, acrescentando que o objetivo da visita era “cativar possíveis e potenciais interesses [para desenvolver] projetos conjuntos com investigadores nacionais e também regionais nas temáticas do AIR Centre”.





O secretário regional referiu ainda que uma investigadora da Universidade de Massachusetts Lowell se mostrou interessada em colaborar com os Açores, no âmbito da Estação RAEGE, em Santa Maria, acrescentando que “o Espaço é uma área onde estas parcerias podem surgir com alguma facilidade”.





O titular das pastas da Ciência e Tecnologia avançou que, no âmbito do programa do MIT Portugal, vão ser lançadas várias 'calls' para projetos de investigação, nomeadamente para ‘projetos semente’ (Seed proposals) e ‘Flagship Projects’, que são projetos-bandeira, em que está explicito que algumas das áreas elegíveis são as referenciadas no AIR Centre, nomeadamente Clima e Alterações Climáticas, Oceanos e Espaço.





Refira-se que nesta visita, o secretário regional acompanhou o Ministro da Ciência e do Ensino Superior, Manuel Heitor, tendo ainda integrado a comitiva portuguesa o presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Paulo Ferrão, e o Diretor Executivo do AIR Centre, Joaquin Brito.