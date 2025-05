Universidade de Coimbra integra projeto que quer dar segunda vida a sapatos

“Este projeto consiste no desenvolvimento de novas ferramentas que permitam detetar danos em produtos usados e de um sistema multirobô capaz de desmontá-los e prepará-los para a sua reintrodução nas cadeias de produção”, explica o docente do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (DEEC) e coordenador do projeto na FCTUC, Hélder Araujo, citado numa nota daquela Faculdade enviada hoje à agência Lusa.

Para tal, será também avaliada a refabricação dos produtos atuais, oferecendo critérios de melhoria relacionados com a conceção dos produtos e os sistemas de fabrico, que serão incluídos num guia de eco ‘design’, acrescenta.

“Trata-se de viabilizar o reparo do produto como alternativa à compra de um novo ou ao descarte de usados, de forma técnica e economicamente viável”, revela o também investigador do Instituto de Sistemas e Robótica (ISR).

Hélder Araujo acrescenta que o objetivo passa ainda por contribuir para a sustentabilidade ambiental, cumprindo assim com os requisitos estabelecidos pela União Europeia nesta matéria.

O projeto “REMAIN - Robotic REMAnufacturing of deformable INdustrial Products” faz parte do “Interreg Sudoe”, o Programa de Cooperação Territorial do Espaço Sudoeste Europeu, que apoia o desenvolvimento regional através do cofinanciamento de projetos transnacionais por meio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

De acordo com o consórcio, “a área Sudoe é composta por muitas pequenas e médias empresas com baixo nível tecnológico que produzem diferentes produtos de uso corrente e com um ciclo de vida curto, principalmente devido ao baixo custo, dificuldades de reparação/renovação, gerando assim uma grande quantidade de desperdício”.

“Desta forma, pretende-se introduzir a remanufactura como parte do modelo de negócio”, conclui.

O projeto é liderado pelo INESCOP (centro tecnológico do calçado) e o consórcio é composto pela Federação Espanhola das Indústrias do Calçado, Câmara de Comércio AIDA-CCI (Portugal), universidades de Alicante, de Clermont Auvergne INP, de Coimbra e de Saragoça, bem com pelas empresas Automatic Control Numerical SL e SMA-RTY (França) e Associação Social Proyecto Lázaro España.