Unileite corta no preço do leite e penaliza excesso de produção

A Unileite decidiu descer um cêntimo o preço do leite pago ao produtor e aplicar uma penalização pelo excesso de produção de seis cêntimos durante os próximos quatro meses. A decisão foi comunicada aos associados da cooperativa dos agricultores na noite de segunda-feira, na sequência dos resultados de exploração negativos da Unileite.

Direção da Unileite anunciou novas medidas para reduzir os resultados negativos dos últimos anos. Produtores vão receber menos um cêntimo por litro de leite. Federação Agrícola pede intervenção do Governo Regional para garantir sustentabilidade

