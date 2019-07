Unidade de hemodiálise do Pico vai abrir em breve

A unidade de hemodiálise do Centro de Saúde da Madalena, na ilha do Pico, vai abrir em breve, anunciou a secretária Regional da Saúde, avançando que os equipamentos “estão prontos a entrar em funcionamento”.

“As infraestruturas e os equipamentos, uma aposta do Governo dos Açores para a criação desta unidade, estão prontos a entrar em funcionamento. Contudo, aguardamos que os resultados das análises da qualidade da água estejam concluídos, por forma a garantir, em primeiro lugar, a segurança dos utentes”, avançou Teresa Machado Luciano, citada em nota de imprensa.

A governante, que reuniu com o Conselho de Administração da Unidade de Saúde de Ilha do Pico, garantiu que serão mantidas reuniões regulares, no sentido de “melhorar outras questões que garantam a situação na área da saúde” na ilha.

A unidade de hemodiálise da ilha do Pico, que vai evitar a deslocação de utentes ao hospital da Horta, no Faial, tinha sido anunciada para o início de 2018, mas o processo foi atrasado devido a problemas detetados na qualidade da água.

Atualmente, existem unidades de hemodiálise apenas nos três hospitais do arquipélago - Horta, Ponta Delgada (ilha de São Miguel) e Angra do Heroísmo (Terceira).

A secretária Regional da Saúde reuniu-se com a administração da Unidade de Saúde de Ilha do Pico no âmbito da visita estatutária do executivo regional à ilha, que se iniciou segunda-feira e termina na quarta-feira.