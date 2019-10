União Europeia e Reino Unido alcançam acordo para a saída

As mais lidas

Ainda no Twitter, o primeiro-ministro britânico instou o parlamento britânico a aprovar o acordo no sábado, numa sessão extraordinária.

A União Europeia e o Reino Unido alcançaram esta quinta-feira um acordo para a saída do país do bloco comunitário após longas negociações, anunciaram na rede social Twitter o presidente da Comissão Europeia e o primeiro-ministro britânico.

