Um novo caso positivo e duas recuperações nos Açores nas últimas 24 horas

O caso diagnosticado corresponde a um indivíduo do sexo masculino de 28 anos, não residente na Região, proveniente de ligação aérea com território continental português, que realizou teste de despiste ao SARS-CoV-2 à chegada com resultado negativo e teste após o sexto dia com resultado positivo.

Foi registada na ilha de São Miguel a recuperação de um indivíduo do sexo feminino de 25 anos, que apresentou documentação comprovativa de ter sido diagnosticado e dado como recuperado em território continental português.

Na ilha do Faial, verifica-se a recuperação de um indivíduo do sexo masculino de 20 anos, elevando para 225 o número de casos recuperados na Região.

Mais se informa que se mantém em curso a investigação epidemiológica e a testagem de contactos próximos de um caso positivo reportado no domingo, na ilha de São Miguel, sendo que todas as análises realizadas nas últimas 24 horas produziram resultado negativo.

Até ao momento, foram detetados na Região 355 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19, verificando-se atualmente 65 casos positivos ativos, dos quais 42 na ilha de São Miguel, 11 na ilha Terceira, um na ilha Graciosa, quatro na ilha do Pico, quatro na ilha do Faial, dois na ilha de Santa Maria e um na ilha das Flores.