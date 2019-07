UE expressa “profunda preocupação” perante incidente com petroleiro britânico

As mais lidas

A decisão das autoridades iranianas de capturar o “Stena Impero” acontece depois do Tribunal Supremo de Gibraltar ter prorrogado por mais 30 dias a apreensão de um petroleiro iraniano, retido desde 04 de julho naquele território ultramarino britânico situado no extremo sul de Espanha.

A embarcação foi levada para o porto de Bandar Abbas (sul), segundo as autoridades portuárias da província de Hormozgan, onde fica localizado o porto em questão.

Os Guardas da Revolução do Irão anunciaram que tinham “confiscado” o petroleiro, alegando que a embarcação tinha desrespeitado o código marítimo internacional e os pedidos da autoridade portuária e marítima da província de Hormozgan.

O petroleiro “Stena Impero” foi apreendido na sexta-feira no estreito de Ormuz, uma passagem marítima vital para o tráfego mundial de petróleo.

Londres convocou hoje, entretanto, o encarregado de negócios iraniano no Reino Unido e expressou a sua "profunda deceção" às autoridades iranianas. Também pediu aos navios britânicos para evitarem o estreito de Ormuz durante um “período provisório”.

A diplomacia europeia também pediu a “libertação imediata” do petroleiro, propriedade de uma empresa sueca, e da respetiva tripulação, bem como apelou "à moderação para evitar mais tensão".

A União Europeia (UE) expressou este sábado a sua “profunda preocupação” perante a apreensão pelo Irão de um petroleiro com bandeira britânica no estreito de Ormuz, alertando que o incidente pode vir a agravar a tensão já verificada naquela região.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok