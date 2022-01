UE e Reino Unido intensificam discussões sobre Irlanda do Norte em “atmosfera construtiva”

Numa curta declaração conjunta divulgada após o encontro, Sefcovic e Truss indicaram que a reunião teve lugar “numa atmosfera construtiva, com o objetivo de fazer avançar as conversações”, tendo Bruxelas e Londres acordado que funcionários de ambas as partes voltarão a reunir-se esta semana.

Igualmente agendado ficou um novo encontro na próxima semana entre o vice-presidente da Comissão e a ministra dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido para um novo ponto da situação das conversações.

Os dois responsáveis também concordaram que o Comité Misto União Europeia (UE)-Reino Unido reunir-se-á durante o mês de fevereiro, tendo ambos reafirmado o “desejo comum de uma relação positiva entre a UE e o Reino Unido, sustentada pela crença comum na liberdade e democracia e na cooperação em desafios globais comuns”.

Em declarações à imprensa na sede da Comissão Europeia, em Bruxelas, sem direito a perguntas, Sefcovic reiterou que o objetivo da UE é “facilitar a implementação do Protocolo no terreno, salvaguardando simultaneamente a integridade do mercado único da União”.

“Em última análise, trata-se de assegurar a estabilidade, previsibilidade e prosperidade na Irlanda do Norte, tendo em conta que o Protocolo representa a única solução encontrada em conjunto, à luz de ‘Brexit’ [saída britânica da UE], para proteger os ganhos do processo de paz e evitar uma fronteira dura na ilha da Irlanda”, disse.

O vice-presidente com a pasta das relações interinstitucionais acrescentou que, nesse contexto, considera “particularmente importante” que as equipas de negociadores se foquem nas questões relacionadas com a circulação de mercadorias entre a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte.

“Como sabem, em áreas como as alfândegas e a circulação de bens sanitários e fitossanitários, a UE propôs uma extensa redução de formalidades inigualável para qualquer outro país terceiro. Assim, se a boa vontade política for mantida, as nossas discussões poderiam conduzir a um acordo atempado sobre soluções duradouras que ajudariam imediata e significativamente os operadores no terreno”, declarou.

Sem querer comprometer-se com prazos, Sefcovic garantiu que vai agir “com sentido de urgência”, dando conta do encontro na próxima semana com Liz Truss para um novo “balanço” político das conversações.

“Dentro de alguns dias, passarão dois anos sobre o ‘Brexit’. E continuo a acreditar que é do nosso interesse comum reconstruir a confiança e trabalhar em estreita parceria, especialmente num mundo onde a democracia se encontra cada vez mais sob pressão de muitos lados. Pela minha parte, farei tudo o que estiver ao meu alcance”, concluiu.

Este foi o segundo encontro entre Sefcovic e a nova chefe da diplomacia britânica, depois de uma primeira reunião celebrada na casa de campo da ministra dos Negócios Estrangeiros, em Chevening House, nas imediações de Londres, no início deste mês.

O Protocolo da Irlanda do Norte, negociado durante o processo de saída do Reino Unido da UE, mantém a Irlanda do Norte no mercado único europeu a fim de evitar uma separação física com a República da Irlanda, tendo em vista que uma fronteira aberta na ilha da Irlanda é uma condição do processo de paz.

Esta solução cria, na prática, uma fronteira entre a província britânica e o resto do Reino Unido devido à necessidade de controlos e documentação, o que provocou atrito no movimento de mercadorias.