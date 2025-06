Ucrânia: Kiev diz ter recebido mais 1.200 corpos da Rússia

“Mais 1.200 corpos, que segundo a parte russa pertencem a cidadãos ucranianos, incluindo militares, foram enviados para a Ucrânia”, escreveu o centro de coordenação ucraniano para os prisioneiros de guerra na plataforma Telegram.



A Rússia confirmou a entrega, mas disse não ter recebido nenhum corpo.



"A Rússia continua a aplicar os acordos de Istambul. Hoje foram entregues à Ucrânia mais 1.200 corpos de soldados ucranianos mortos. A Ucrânia não entregou um único corpo", disse uma fonte da equipa de negociação russa, citada pela agência de notícias estatal russa TASS



Durante as conversações realizadas em Istambul, na Turquia, no início de junho, Kiev e Moscovo concordaram em libertar todos os prisioneiros de guerra jovens ou feridos e em devolver os restos mortais de combatentes mortos, o único resultado tangível destas negociações.



Desde então, as duas partes realizaram quatro rondas de trocas de prisioneiros, tendo a Ucrânia recuperado 1.200 corpos no sábado, 1.200 na sexta-feira e 1.212 na quarta-feira, num total de 4.812.



Por seu lado, a Rússia declarou na quarta-feira que tinha recuperado 27 restos mortais de militares russos mortos e entregues pela Ucrânia.



O repatriamento de corpos militares e a troca de prisioneiros de guerra são as raras áreas em que Kiev e Moscovo cooperaram desde o início da guerra em fevereiro de 2022.



Espera-se que a implementação destas iniciativas prossiga na próxima semana.



Na sexta-feira, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que as partes vão determinar os próximos passos após a conclusão das trocas.



Entretanto, no sábado, o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, numa conversa telefónica com o homólogo norte-americano, Donald Trump, referiu que a Rússia estava pronta para continuar as negociações com a Ucrânia depois de 22 de junho.