Turismo Rural bate dormidas de 2019

No jornal, destaque ainda para a exclusão da carreira de cinco farmacêuticos do Serviço Regional da Saúde; para o aumento dos internamentos de doentes de Covid-19; e a aprovação do Orçamento da Câmara Municipal da Lagoa. Pode-se ainda ler um artigo sobre a personagem Gertrudes Labaça, criada por Bruno Costa, nas Furnas, e que saltou das redes sociais para os palcos dos EUA, Canadá, Bermuda e Jamaica.

O Desporto noticia que Rabo de Peixe deixou fugir dois pontos com o Elvas e que o Vasco da Gama estreia-se a vencer no "Regional".