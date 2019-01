Turismo dos Açores presente num workshop com a Delta Airlines

A Turismo dos Açores/ATA realizou, em conjunto com a Delta Airlines, um workshop em Nova Iorque, no âmbito da parceira que nos últimos três anos vem estabelecendo com a companhia aérea norte americana.

Este evento teve como objetivo “fazer uma apresentação do destino Açores, junto de operadores turísticos e agentes de viagens, dando a conhecer as potencialidades de cada ilha, bem como dos produtos turísticos que os visitantes podem experiencial, tanto na terra como no mar”, dá conta uma nota de imprensa





O operador turístico Delta Vacations também fez uma apresentação, divulgando a programação da companhia aérea Delta Airlines para o destino Açores, dando a conhecer os seus parceiros, unidades hoteleiras e empresas de animação turística dos Açores.





Com o intuito de potenciar as ligações comerciais entre os associados da Associação de Turismo dos Açores e o 'trade' americano, as nove empresas regionais associadas tiveram a oportunidade de usufruírem de 'networking' com 40 participantes do 'trade' local.





Explica a nota que “a participação neste workshop foi um verdadeiro sucesso tendo em conta a quantidade de potenciais parceiras estabelecidas, bem como a notoriedade que o destino Açores está a atingir neste mercado, que é o segundo maior mercado estrangeiro a nível de fluxo turístico para o destino Açores”.