TSD/Açores manifestam pesar pelo falecimento de Rui Ramos

Em nota de imprensa, Joaquim Machado, atual líder da estrutura, expressou o sentimento de pesar “pelo desaparecimento de um democrata convicto e acérrimo defensor das causas autonómicas e dos direitos dos trabalhadores”. Segundo Joaquim Machado, os Açores perdem uma das suas vozes irreverentes e um político que colocou os ideais acima de qualquer interesse pessoal, “com todas as consequências que isso por vezes traz na política”. O afastamento da militância partidária, lembrou, “nunca fez diminuir o apreço e a gratidão que os TSD/A devem ao dr. Rui Ramos, pelo trabalho profícuo, competente e dedicado” que dispensou a esta organização vocacionada para a intervenção política nos domínios laboral e sindical. Por último, o presidente dos TSD/Açores endereçou publicamente à família enlutada as sentidas condolências.

Os TSD/Açores manifestaram, esta quinta-feira, o seu pesar pelo falecimento do antigo presidente da estrutura, Rui Ramos.

