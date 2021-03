TSD/Açores congratulam-se com medidas do Governo Regional para os trabalhadores

Num comunicado resultante da reunião do Secretariado Regional dos TSD/Açores, Joaquim Machado, seu líder, refere que a solução governativa de direita "criou justas expectativas nos trabalhadores e estruturas sindicais, desde logo pelo propósito evidente de respeitar os direitos dos trabalhadores, a contratação coletiva e o combate à precariedade laboral".

Mas também, "pela inclusão no programa do Governo dos compromissos eleitorais dos partidos que compõem a coligação", declarou.

Referindo-se a algumas das medidas tomadas pelo Governo açoriano, o responsável dos TSD/Açores considerou que a recente alteração dos critérios do regulamento de concurso do pessoal docente “vai reduzir significativamente a contratação sucessiva de professores, por contrapartida com a sua integração na Administração Pública”, o que é “um significativo contributo para a dignificação do emprego público e a estabilidade dos seus agentes".

"Igualmente muito relevante é o acordo de empresa celebrado entre a SATA e o sindicato representativo dos tripulantes da companhia, facto que não acontecia há mais de uma década", afirmou Joaquim Machado.

O dirigente ressalva que a proposta de Orçamento entregue no parlamento dos Açores "também inscreve uma medida muito importante para os trabalhadores da Administração Pública, concretamente, a atualização do valor da remuneração complementar em 2,5% e dos respetivos escalões, contribuindo decisivamente para a recuperação do seu poder de compra".

Os TSD/Açores exortam o Governo Regional a “empenhar-se na resolução de problemas laborais prementes em sintonia com os compromissos eleitorais e as linhas de ação governativa” como é o caso dos trabalhadores da RIAC - Rede Integrada de Apoio ao Cidadão, cuja valorização remuneratória “é uma questão de absoluta justiça, salvaguardando o interesse dos trabalhadores e a racionalidade da gestão do dinheiro dos contribuintes, naturalmente, com o envolvimento dos sindicatos”.

Segundo Joaquim Machado, outra prioridade é a contabilização do tempo de serviço dos técnicos superiores das áreas de diagnóstico e terapêutica do Serviço Regional de Saúde, “proporcionando-lhes carreiras justas e dignas”.