Tribunal declarou insolvência da Azores Parque

O Tribunal de Ponta Delgada, através do Juízo Central Cível e Criminal de Ponta Delgada, apresentou a sentença de declaração de insolvência da Azores Parque. Esta situação surge na sequência de um pedido de insolvência apresentado pelo Santander, em agosto.



O banco justificou a entrada deste processo de insolvência da Azores Parque, porque “entende que a empresa, tendo sido alienada a maioria do capital pelo município da Ponta Delgada, evidencia, pelos seus resultados e situação económica, não ter condições para cumprir as obrigações decorrentes dos financiamentos contraídos”. O Santander acusou ainda a autarquia de Ponta Delgada de quebra de confiança no negócio da venda de 51 por cento do capital da Azores Parque à Alixir Capital, por 500 euros.