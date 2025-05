O projeto, promovido pela associação MiratecArts em parceria com o município das Lajes do Pico, inclui a exibição de documentários e de filmes de ação e animação.

Serão exibidas as obras cinematográficas "Entre o Mar e a Ilha", "Lajes Terra de Gigantes", "A Arca de Noé - A Aventura" e "No Way Up - Sem Saída".

A entrada no festival de cinema é livre.