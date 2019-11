Três em cada 10 açorianos em risco de pobreza

Três em cada dez açorianos estavam em risco de pobreza em 2018, de acordo com os resultados do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento, ontem divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). De acordo com os dados do INE, a taxa de risco de pobreza nos Açores era de 31,8% em 2018, apresentando a Região, juntamente com a Madeira (27,8%), taxas de risco de pobreza “bastante superiores ao valor nacional”.