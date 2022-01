Três agentes da polícia juntam-se a outros nove e processam Trump

Dois agentes já tinham processado Trump em março de 2021, e outros sete em agosto.

Marcus Moore, da polícia do Capitólio, intentou uma ação num tribunal do Distrito de Colúmbia ao abrigo da Lei Ku Klux Klan de 1871, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

A lei em causa foi aprovada 15 anos após o fim da Guerra Civil dos Estados Unidos (1861-1865) para proteger tanto os afro-americanos libertados da escravatura como os legisladores do Congresso da violência por grupos brancos supremacistas como o Ku Klux Klan.

A lei proíbe a intimidação de funcionários federais para os impedir de fazer o seu trabalho.

Moore, um dos agentes da força policial que ajudou a retirar os legisladores durante o ataque ocorrido em 06 de janeiro de 2021, alegou ter ficado traumatizado pela violência que ocorreu nesse dia, e que sofre de zumbidos e outros efeitos emocionais desde então.

O agente da polícia pede uma compensação de 75.000 dólares (cerca de 62.000 euros), num processo em que tem o apoio de um escritório de advogados e da organização sem fins lucrativos Protect Democracry.

"O nosso cliente sofreu lesões físicas e psicológicas em resultado de insurgentes incitados pelo antigo Presidente para perturbar a transferência pacífica do poder", disse Patrick Malone, advogado do agente, numa declaração citada pelo jornal The Hill.

Bobby Tabron e DeDivine K. Carter, da Polícia Metropolitana, a força que deu apoio à polícia do Capitólio para conter os manifestantes, também processaram Trump judicialmente, alegando que foram agredidos fisicamente pelos apoiantes do ex-Presidente republicano.

"As palavras e a conduta de Trump (…) demonstraram um desrespeito intencional e irresponsável e uma indiferença imprudente pela segurança de Bobby Tabron e DeDivine K. Carter e dos seus colegas ", lê-se na queixa dos dois agentes, citada pelo canal de televisão norte-americano CBS.

Os dois agentes exigem também 75.000 dólares por danos.

O chefe da Polícia do Capitólio testemunha hoje perante uma Comissão do Senado sobre a invasão da sede do Congresso.