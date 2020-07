Treinador do Santa Clara diz que vai a Alvalade “à procura dos três pontos”

Depois de uma vitória inédita no Estádio da Luz, frente ao Benfica, por 4-3, a equipa comandada por João Henriques perdeu dois jogos consecutivos, com Boavista e Marítimo, e o treinador diz que no jogo desta sexta-feira com o Sporting quer encerrar esse "ciclo".

"Após estas duas últimas jornadas, onde não fomos felizes, olhamos para este jogo como a quebra desse ciclo de duas derrotas consecutivas, independentemente do adversário. Obviamente que sabemos que o grau de dificuldade é elevado, respeitamos o Sporting, mas não o receamos e vamos jogar o jogo pelo jogo, à procura dos três pontos", disse o técnico em entrevista à agência Lusa.

Apesar do objetivo ser a vitória, João Henriques rejeita comparações com o jogo que a equipa realizou no Estádio da Luz.

"Não há jogos iguais e é difícil repetir o que quer que seja no futebol. É um jogo completamente distinto, mas procuramos o mesmo resultado: a vitória e mais três pontos", sublinha.

Numa análise à equipa de Alvalade, o técnico dos insulares admite que após o regresso o Sporting tem estado "muito forte".

"É um Sporting que entrou muito bem nesta fase, com muito pragmatismo, novas dinâmicas do Rúben Amorim, ideias muito próprias e individualidades muito motivadas num clube que joga sempre para ganhar", resume o treinador, que deixa o favoritismo do lado dos ‘leões' mas garante que o Santa Clara vai a Alvalade "à procura do sucesso".

Também em conversa com a Lusa, o brasileiro Lincoln subscreve a ambição do treinador e acredita que o Santa Clara vai estar em Alvalade com uma postura ambiciosa.

"Temos de ter a determinação e a capacidade de jogar com o Sporting como se fosse outra equipa qualquer. São uma equipa muito qualificada, mas nós também somos. Trabalhámos esta semana para que tudo aconteça naturalmente e podermos sair com a vitória", afirmou o médio.

O Santa Clara, décimo classificado, com 38 pontos, visita o Sporting, terceiro, com 56 pontos, esta sexta-feira, a partir das 19:00, em jogo marcado para o Estádio José Alvalade.