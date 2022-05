Trânsito condicionado em Ponta Delgada devido às festas do Santo Cristo

Algumas das alterações dizem respeito ao Campo de São Francisco, principal palco das festas que começam na sexta-feira à noite e se prolongam até dia 26, com a proibição do estacionamento e circulação a iniciar-se nas vias norte e nascente daquela praça já a partir das 08h00 de quinta-feira (mantendo-se até às 01h00 de terça-feira).

Os condicionamentos ao trânsito aplicam-se ainda à Avenida Infante D. Henrique, entre a Praça Vasco da Gama e o cruzamento com ruas paralelas, durante as festividades, também para permitir a venda ambulante.

A partir das 17h00 de sexta-feira e até às 01h00 de terça-feira, os condicionamentos junto ao Campo de São Francisco alargam-se ao estacionamento e circulação automóvel em duas envolventes: a rua Luís Soares de Sousa e Avenida Roberto Ivens.

As exceções vão para o estacionamento para veículos com pessoas portadoras de deficiência, de acordo com os esclarecimentos feitos pela Câmara de Ponta Delgada à Lusa.

No domingo, das 14h00 até à passagem da procissão, o espaço norte, nascente e poente da rua Dr. José Bruno Tavares Carreiro, confinante com a rua dos Mercadores, fica reservado ao estacionamento de viaturas com pessoas portadoras de deficiência.

Segundo informação disponibilizada pela autarquia à agência Lusa, foram atribuídas 41 licenças para venda de doces, bebidas e alimentação e ainda artigos de artesanato, bijuteria e brinquedos.

A autarquia recomenda a consulta do edital ou o portal da câmara sobre as alterações introduzidas ao trânsito.