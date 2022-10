Trânsito condicionado em Lisboa devido à Web Summit no Parque das Nações

Segundo a autarquia, as restrições decorrem sobretudo na zona envolvente da Altice Arena e da FIL (Feira Internacional de Lisboa), no Parque das Nações, com o corte ao trânsito da Rua do Bojador, entre a Rotunda da Lágrima e a Alameda dos Oceanos, até às 24:00 de sexta-feira.

A Alameda dos Oceanos será cortada entre terça e sexta-feira, das 07h00 às 20h00, a partir da Rotunda dos Vice-Reis.

Esta alameda estará também condicionada entre a Rotunda dos Vice-Reis e a Avenida da Boa Esperança e entre a Rua do Polo Norte e a Avenida do Mar Vermelho entre as 07h00 e as 23h00 de terça-feira e entre as 07h00 e as 20h00 na quarta e na sexta-feira.

A circulação estará ainda condicionada de terça a sexta-feira, das 07h00 às 22h00, na Avenida da Boa Esperança (a partir da Rotunda dos Vice-Reis), na Avenida Do Índico (entre a Rua do Polo Norte e a Alameda dos Oceanos), na Rua do Polo Norte com a Avenida Do Mar Vermelho, na Rua Mar da China e na Avenida Atlântico.

A Câmara realça também que serão criadas cinco zonas de apoio à mobilidade do evento, nomeadamente uma paragem na Avenida D. João III (junto à Estação Oriente) da carreira da Carris dedicada ao evento, com um intervalo médio de 22,5 minutos para um percurso entre a Praça Comércio e a Estação Oriente.

As restantes zonas de apoio à mobilidade serão a praça de táxis na Avenida João III, junto ao Centro Comercial Vasco da Gama, uma bolsa de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada na Avenida do Índico, uma zona “drop off” e “pick up” de TVDE na Rua do Caribe (entre a Avenida D. João II e a Alameda dos Oceanos) e parques de estacionamento dedicados a motas, bicicletas e trotinetes na Avenida do Pacífico (entre a Rua do Polo Sul e a Alameda dos Oceanos).

A PSP estará no local para minimizar os impactos dos condicionamentos na circulação rodoviária.

A Carris, o Metropolitano de Lisboa e a CP – Comboios de Portugal vão disponibilizar um passe Web Summit, de um, três ou cinco dias, com o custo de 9,5 euros, 18,50 euros ou 25 euros, respetivamente. Os passes permitem viagens ilimitadas nos serviços da Carris (autocarros), da rede de metro e das linhas ferroviárias de Cascais e Sintra, que fazem a ligação à capital.

A sétima edição da Web Summit arranca em Lisboa na terça-feira e termina na sexta-feira, contando com mais de 70.000 participantes, 2.630 'startups' e empresas, 1.120 investidores e 1.040 oradores.

Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave, Daire Hickey e David Kelly, a Web Summit é um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.

A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se em Lisboa em 2016 e vai manter-se na capital portuguesa até 2028.