Transferência de Lincoln cria cisão entre o clube e a SAD

É mais um braço de ferro entre o clube e a SAD. Desta feita, tendo como tema central Lincoln e a sua transferência para os turcos do Fenerbahçe, que deixou, de costas voltadas, o clube e a SAD encarnada.



Ricardo Pacheco, presidente do clube, compreende que a saída do médio brasileiro tinha de acontecer, sob pena de o jogador “sair a custo zero em janeiro, o que seria grave”, mas mesmo assim o dirigente do Santa Clara entende que “poderíamos ter conseguido um acordo muito melhor”.



O clube votou contra, no passado sábado, a proposta do Fenerbahçe na reunião que o conselho de administração (CA) da SAD realizou para analisar a oferta do clube turco pelo jogador. Nesta mesma reunião, em que Ricardo Pacheco esteve presente - em substituição, por motivos de ordem profissional, do representante do clube, André Cabral -, o clube votou igualmente contra a constituição de uma comissão que teria como objetivo procurar melhorar a oferta do Fenerbahçe. Um grupo, adiantou Ricardo Pacheco, constituído pelo presidente da SAD, Ismail Uzun, o vogal e acionista maioritário, Glen Lau, e o antigo diretor desportivo e ex-vogal da SAD, Emanuel Simões.



“Não percebo porque o clube não esteve nesta comissão e é caso para se dizer que se o conselho de administração da SAD, maioritariamente controlado por capital estrangeiro, não tem confiança no clube, o clube tem de perceber se deve ou pode ter confiança neste capital estrangeiro. O clube está sozinho dentro da SAD, tem lutado praticamente só contra a maioria do capital que está em mãos estrangeiras, infelizmente por graves erros de muitas pessoas que andam em torno do clube há muitos anos”, disse o dirigente.



Assumindo em definitivo a cisão, Ricardo Pacheco adianta ainda que “o clube acha que vamos ter de pedir uma clarificação e, se calhar, uma profunda alteração no atual CA” da SAD, presidida desde agosto de 2021 pelo empresário turco, Ismail Uzun.



Alheio a tudo isto, Lincoln viajou ontem para a Turquia, na companhia da família, e à tarde o Fenerbahçe anunciou que chegou a acordo com o Santa Clara para a contratação do jogador que vai, agora, submeter-se a exames médicos antes da assinatura final de contrato