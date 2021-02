"Traços gerais" da reestruturação da SATA conhecidos amanhã

"Não pode deixar de ser um exercício de traços gerais", declarou Bolieiro, acrescentando que a administração da empresa apresentará as ideias em simultâneo ao executivo e a responsáveis de todos os partidos com assento parlamentar no hemiciclo regional.

Tal surgirá, declarou o chefe do executivo arquipelágico, à margem de uma audiência em Ponta Delgada, num "exercício de transparência e envolvimento" do parlamento açoriano.

"O Governo [Regional] e esta governação não farão intromissão na gestão profissional de uma empresa que é essencial para a economia dos Açores e o desenvolvimento dos Açores", prosseguiu ainda, antes de reiterar o projeto político da governação de "salvar a SATA".

As duas transportadoras da SATA fecharam o terceiro trimestre de 2020 com prejuízos de 61 milhões de euros, valor superior aos 38,6 milhões negativos do período homólogo de 2019.

A operação da SATA em 2020, à imagem da globalidade das transportadores aéreas, foi fortemente condicionada pela pandemia de covid-19, tendo a empresa parado a operação durante a maior parte do segundo trimestre do ano.

Todavia, os prejuízos globais do grupo açoriano haviam já sido de 53 milhões de euros em 2019, valor em linha com a perda registada em 2018.

A SATA pediu recentemente um auxílio estatal de 133 milhões de euros, operação aprovada por Bruxelas, e que segue em paralelo com o plano de reestruturação.

No entanto, a Comissão Europeia abriu um procedimento para Portugal provar que os três aumentos de capital recentes na transportadora açoriana não foram ajudas do Estado.

Em dezembro do ano passado, o secretário das Finanças do Governo dos Açores, Joaquim Bastos e Silva, reconheceu que o plano de reestruturação da SATA seria "duro e muito difícil".