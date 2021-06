Trabalhos do “Prémio Fotográfico AFAA” em exposição na Praça do Município

A mostra, que fica patente até dia 4 de julho, promovida pela Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores (AFAA), com o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada, é composta por 12 trabalhos de 3 fotografias cada, todas da categoria Geral, selecionados por um júri constituído pelos fotógrafos António Luís Campos, Pepe Brix e Eduardo Leal, indica nota.





Na inauguração simbólica da exposição, que decorreu ao final da tarde de terça-feira, a presidente da autarquia, Maria José Duarte, destacou “o importante contributo da AFAA para a dinamização cultural de Ponta Delgada, através dos testemunhos e registos visuais do nosso tempo e do nosso espaço”, disse citada na mesma nota.





Maria José Duarte congratulou ainda todos os associados da AFFA, na pessoa da sua presidente da direção, Gabriela Pontes, presente na inauguração, pela “qualidade técnica e artística dos trabalhos submetidos”, pela “partilha” destes trabalhos com a cidade e o concelho, bem como pelo facto de o concurso fotográfico “refletir as tendências e as dinâmicas atuais associadas ao ato de fotografar”.





O “Prémio Fotográfico AFAA”, criado em 2020, e promovido pela AFAA exclusivamente para os seus associados, é um concurso fotográfico de caráter bianual, há muito ambicionado pela associação, e que nasceu num ano em que quase não houve concursos, devido à pandemia.





O Prémio tem por objetivos fomentar o desenvolvimento de projetos fotográficos e dar asas à criatividade dos associados, que podem concorrer com tema livre, nas categorias de Geral (Câmaras Fotográficas) e Smart (smartphones).





O vencedor da 1ª Edição foi Paulo Rodrigues Jorge.