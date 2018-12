﻿Trabalhadores das Portas do Mar ficam na Escola de Hotelaria

Com a extinção da Associação Portas do Mar, os trabalhadores vão ser integrados na Associação Açoriana de Formação Turística e Hoteleira

Os trabalhadores da Associação Portas do Mar vão ser integrados na Associação Açoriana de Formação Turística e Hoteleira (AAFTH) que detém a Escola de Formação Turística e Hoteleira (EFTH). Esta decisão surge após a Assembleia Geral Extraordinária da Associação Portas do Mar, que se realizou no dia 12 dezembro de 2018 e teve um ponto único da ordem de trabalhos, que foi a “Extinção da Associação Portas do Mar”.







