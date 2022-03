Trabalhadores da administração pública dos Açores vão ser alvo de formação

De acordo com uma nota de imprensa do executivo dos Açores, estão planeados 63 cursos de nove áreas de formação como capacitação digital para a Administração Pública e Desenvolvimento Pessoal, com 15 ações, ou gestão e administração, com 13.

A Direção Regional da Organização e Administração Pública (DROAP), a quem cabe a preparação do plano de formação, através do Centro de Formação da Administração Pública dos Açores (CEFAPA), estima que durante 2022 sejam concluídas 1.353 horas de formação, distribuídas por 254 dias, para um total de 1.280 participantes (lugares disponíveis) de todas as categorias profissionais.

A maioria das ações vai realizar-se “à distância”, para estimular uma nova dinâmica de aprendizagem e o acesso efetivo dos trabalhadores de todas as ilhas à oferta formativa.

Nas ilhas de São Miguel, Terceira e Faial, onde existe maior expressão de serviços da Administração Pública Regional, mantêm-se as ações de formação em regime presencial.

Esta oferta formativa será reforçada durante o ano com formações à medida para responder às necessidades específicas dos serviços públicos e com formações que vão ser disponibilizadas em resultado da retoma da parceria com o Instituto Nacional de Administração (INA), lê-se na mesma informação.