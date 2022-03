Tornados nos EUA causam pelo menos 80 mortos no Kentucky

"Este número vai ultrapassar os 100", disse o governador do Kentucky, em declarações à estação televisiva CNN.

O responsável considerou a série de tornados como "a mais mortal" da história do Kentucky.

O número total de mortos nos Estados Unidos agora é de pelo menos 93.

As equipas de socorro norte-americanas continuavam hoje de manhã a tentar encontrar sobreviventes dos tornados que devastaram o centro e o sul dos Estados Unidos na sexta-feira e no sábado.

As tempestades deixaram um rasto de destruição em seis estados, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississípi e Tennessee, com registos de cerca de 30 tornados.

Numa comunicação ao país, o Presidente Joe Biden disse tratar-se de "uma das piores séries de tornados" da história do país e de "uma tragédia inimaginável".

As agências federais de resposta a catástrofes começaram a deslocar-se para as zonas mais afetadas, disse Biden, prometendo que "o Governo federal fará tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar".

O Kentucky, na parte centro-leste do país, foi particularmente atingido por este fenómeno climático violento, que afeta sobretudo as vastas planícies americanas, com colunas negras a varrer o solo, iluminadas por relâmpagos intermitentes.