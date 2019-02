TOMI em Angra do Heroísmo com nova funcionalidade

Os TOMI instalados em vários pontos da cidade de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, apresentam agora uma nova funcionalidade que se traduz numa importante ferramenta de acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida e limitações auditivas e visuais.

O TOMI continua a ter um papel ativo na promoção de cidades inclusivas, tendo lançado recentemente o TOMI For All, que garante que todos, independentemente das suas limitações físicas, sensoriais ou cognitivas, possam procurar e encontrar informação e serviços inteligentes na plataforma TOMI.







Para Guido Teles, vereador da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, “esta nova funcionalidade dos TOMI em Angra do Heroísmo vem aproximar a informação de todos os utilizadores, independentemente das suas limitações físicas. É mais um passo dado neste desafiante percurso de adaptar a cidade às pessoas com necessidades especiais, trajeto especialmente complexo numa cidade como a nossa que mantém as características urbanísticas originais. Mesmo assim, à medida que o município vai intervindo na beneficiação das vias públicas do centro histórico tem tido o cuidado de realizar as possíveis adaptações que permitam uma melhor circulação às pessoas com mobilidade reduzida. Este continuará a ser o percurso que trilharemos”, disse citado em nota de imprensa.





As evoluções da plataforma incluem a disponibilização de funcionalidades que melhoram a acessibilidade ao TOMI a cidadãos com mobilidade reduzida, limitações visuais (baixa visão e invisual), limitações auditivas, bem como limitações cognitivas.







A partir de agora, um utilizador invisual pode interagir com o TOMI e encontrar todas as informações e serviços disponibilizados. Utilizadores em cadeira de rodas têm também oportunidade de encontrar todas as informações e serviços, de forma simples e com baixo esforço.





Este projeto resulta de um trabalho colaborativo com várias entidades, tendo contado com o apoio do Turismo de Portugal, da Accessible Portugal, da ACAPO, da Surdisol e do Município de Lisboa – Núcleo de Acessibilidade, tendo contado ainda com a cooperação de utilizadores com limitações específicas para a fase de avaliação e testes de usabilidade.