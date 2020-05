Tolerância de ponto em São Jorge, Pico e Faial na terça-feira do Espírito Santo

Num despacho hoje publicado em Jornal Oficial, Vasco Cordeiro refere que "a celebração do Espírito Santo se reveste de profundo significado para o povo açoriano, sendo o seu culto celebrado em toda a região".

No mesmo despacho, o chefe do executivo açoriano reitera ainda a necessidade de, na presente conjuntura de pandemia de Covid-19, serem “escrupulosamente cumpridas as orientações e recomendações das autoridades de saúde, nomeadamente as relativas ao distanciamento social, pelo que a presente tolerância de ponto não pode ser entendida como flexibilização das mesmas”.

"Tradicionalmente, as festividades que lhe são dedicadas nas ilhas do Faial, Pico e São Jorge prolongam-se para além da segunda-feira do Espírito Santo, que este ano ocorre no dia 1 de junho, Dia da Região Autónoma dos Açores", sublinha ainda.

O culto ao Divino Espírito Santo é uma das marcas da religiosidade popular açoriana.

Devido à pandemia da Covid-19 as festas do Espírito Santo (Impérios e Coroações) já foram canceladas.

O Dia da Região Autónoma dos Açores, que é feriado regional, celebra-se sempre na chamada segunda-feira do Espírito Santo, que este ano corresponde ao dia 1 de junho.